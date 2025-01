Declaração de IRS vai dar mais trabalho aos contribuintes este ano

O preenchimento da declaração de IRS poderá dar mais trabalho aos contribuintes e ser "mais complicado", diz à Renascença a bastonária da Ordem dos Contabilistas Credenciados, Paula Franco. Este ano vai ser necessário a preencher dados sobre vales educação, ajudas de custo ou subsídio de refeição.

As novas obrigações declarativas foram aprovadas ainda pelo anterior Governo de António Costa e o atual executivo tentou revertê-las, no Orçamento do Estado para 2025, mas a iniciativa foi travada pela oposição.



Em comunicado, as Finanças garantem esta segunda-feira que estão a avaliar a melhor forma de aplicar as novas regras este ano. Em causa está a obrigação de incluir na declaração anual os rendimentos de capitais, o está em offshores e os rendimentos não sujeitos a IRS, acima de 500 euros.

Por exemplo, “a maior parte dos portugueses têm subsídio de almoço, e não aparece na declaração do IRS. Se for superior a 500 euros, e que em regra é, passa a constar na declaração modelo 3 do IRS”, explica Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados.

Segundo o Ministério das Finanças, há vários constrangimentos na aplicação da medida como “a identificação e quantificação dos rendimentos a considerar”. Aguarda-se ainda por instruções do Fisco sobre como será aplicada este ano, na declaração de rendimentos de 2024. Mas a bastonária deixa já o aviso na Renascença: “poderá ser complicado”.