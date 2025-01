Nvidia perde mais do dobro do PIB português num dia devido a app chinesa

A empresa tecnológica Nvidia está a caminho de estabelecer o recorde de maior perda de valor em bolsa num único dia, com as ações a cair 17% durante a tarde desta segunda-feira. A queda, que se estendeu a outras empresas do setor, deve-se ao anúncio da empresa chinesa DeepSeek de que desenvolveu um modelo de inteligência artificial que utiliza menos dados e custou uma fração de serviços atuais.

Até às 19h30 portuguesas, a Nvidia já tinha perdido 584,2 mil milhões de euros em valorização de mercado em Wall Street, segundo contas da Renascença. A Microsoft, segunda empresa que mais perdeu valor esta segunda-feira, viu a valorização em bolsa cair 93,5 mil milhões de euros até à mesma hora. Já a Alphabet, dona da Google, perdeu 74,3 mil milhões de euros, enquanto a Amazon viu o seu valor cair em 23 mil milhões.

Entre as maiores empresas do sector tecnológico, as únicas que estavam a ganhar valor em bolsa eram a Meta (dona do Facebook, Instagram e WhatsApp), que valorizou em 4 mil milhões de euros. Também a Apple cresceu esta segunda-feira, ganhando 126 mil milhões de euros.

A queda da Nvidia quebra o anterior recorde de maior perda de capitalização em bolsa num dia, que já era da Nvidia, e foi registado a 3 de setembro de 2024 - dia em que a tecnológica perdeu cerca de 265 mil milhões de euros em bolsa.