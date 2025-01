Agência de notação financeira DBRS sobe "rating" dos Açores

A agência de notação financeira DBRS subiu o "rating" da Região Autónoma dos Açores para "BBB", atualizando as tendências em todos os "ratings" que mudaram de positivo para estável, foi este sábado divulgado.

Segundo um comunicado de imprensa divulgado pela entidade, a DBRS elevou a classificação dos "ratings" de longo prazo da Região Autónoma dos Açores para BBB e de curto prazo para R-2 (médio).

"As tendências em todos os ratings mudaram de positivo para estável", lê-se ainda.

A Morningstar DBRS refere que as atualizações são sustentadas pela atualização da classificação, em 17 de janeiro, do "rating" de Portugal e ainda pela intenção do Governo Regional de continuar a consolidar as finanças públicas, para ser alcançado progressivamente o desempenho operacional ao nível dos cinco anos anteriores à pandemia da covid-19.

Assinala o forte desempenho do turismo que tem impulsionado o crescimento económico e que também contribuiu para uma melhoria no mercado de trabalho.

No entanto, a DBRS aponta que o desempenho orçamental continua fraco e o orçamento de 2025 está orientado para o investimento em vez da consolidação fiscal.

A agência de notação financeira faz ainda referência ao processo de privatização da Azores Airlines (subsidiária da companhia aérea açoriana SATA que opera voos no exterior dos Açores), considerando que a alienação poderá ocorrer antes do final de 2025, a menos que o período seja alargado. .

Para a DBRS, o plano de reestruturação da SATA reduziu os riscos a curto e médio prazo da empresa e os riscos potenciais da região relacionados com a companhia aérea, acrescentando que vai monitorizar a implementação do plano de reestruturação no futuro e avaliará qualquer potencial impacto financeiro negativo.