Preço do cabaz de alimentos da Deco sobe quase 2 euros numa semana

O preço do cabaz da Deco está ligeiramente mais caro - subiu dois euros face à semana passada. Atualmente custa 241,85 euros, o que representa uma subida de seis euros em relação ao período homólogo do ano passado.

Em relação ao início do ano, foi o salmão o produto que registou a maior variação de preço, com um aumento de quase 2 euros (17%), estando a um preço de 15,19 euros. A seguir surge a pescada fresca com uma subida de 16%. Já a massa espiral e polpa de tomate registaram um crescimento de 14%.

O cabaz integra 63 produtos e inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe, sendo considerados, entre outros, produtos como o perú, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo, manteiga, entre muitos outros.