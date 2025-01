Alta velocidade. Empresa hispano-italiana reforça interesse em ter comboios em Portugal

O presidente executivo da Iryo, empresa privada de transporte ferroviário de alta velocidade, reforçou esta quinta-feira o interesse em operar em Portugal quando forem construídas as linhas de alta velocidade entre Lisboa, Porto e Vigo e entre Lisboa e Madrid.

A Iryo repete assim o interesse manifestado em janeiro de 2024, quando o presidente da empresa declarou que "desde o princípio que nos propusemos a ser um operador ibérico". Com a CP e a B-Rail (do grupo Barraqueiro), são três as empresas com interesse confirmado na alta velocidade em Portugal - quatro caso se conte a Renfe, empresa pública espanhola que nunca confirma os rumores do interesse na ligação de vários destinos em Espanha a Portugal.

Em função da evolução das infraestruturas, a empresa hispano-italiana "quer operar em toda a Península Ibérica e está pronta quando surgirem as oportunidades", disse Simone Gorini, numa entrevista à agência de notícias espanhola EFE.

Simone Gorini revelou que a Iryo, que já está no mercado espanhol desde novembro de 2022, tem interesse em alargar a operação em Espanha às ligações de comboio de alta velocidade entre Madrid e a Galiza, no norte do país, assim como nas futuras linhas que estão projetadas em Portugal.