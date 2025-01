Manuela Ferreira Leite convidada para o Banco de Portugal

Manuela Ferreira Leite, antiga ministra das Finanças e líder do PSD, foi convidada para integrar os quadros do Banco de Portugal (BdP), avançou esta quarta-feira uma fonte governamental ao jornal ECO.

O nome de Manuela Ferreira Leite vai ser proposto pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, para o conselho consultivo do banco central.

Aos 84 anos, será um regresso da antiga ministra das Finanças e da Educação ao Banco de Portugal, onde já exerceu o cargo de coordenadora no gabinete de estudos, em 1986.

Cecília Meireles, antiga secretária de Estado do Turismo num governo PSD/CDS; Filipe Santos, reitor da Católica-Lisbon School of Business and Economic; e João Pedro Nunes, professor de Finanças no ISCTE são as restantes personalidades convidadas para o conselho consultivo do Banco de Portugal.

Os quatro nomes serão submetidos a aprovação no Conselho de Ministros, por proposta do ministro das Finanças, o que deverá acontecer nesta ou na próxima semana.

O conselho consultivo é liderado pelo governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que termina o primeiro mandado no verão.

Centeno já veio a público anunciar que não será candidato à Presidência da República, nas eleições de 2026, e que pretende continuar no cargo.

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, afirma que o nome do próximo governador do Banco de Portugal ainda não foi discutido no Conselho de Ministros.