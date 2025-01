TAP: Operações para preparar reprivatização estão concluídas

A TAP adquiriu 100% das participações da "holding" TAP SPGS na Portugália, UCS -- Cuidados Integrados de Saúde e na Cateringpor, tendo assim concluído as operações essenciais à reestruturação, permitindo a reprivatização da empresa.

"O grupo TAP, com o apoio do Governo, concluiu as operações societárias necessárias à persecução do Plano de Reestruturação acordado com a UE [União Europeia], preparando assim a TAP SA para o processo de reprivatização", avançou o Ministério das Infraestruturas e Habitação, num comunicado enviado esta terça-feira.

As operações referidas são a aquisição da totalidade das participações da TAP SGPS, sendo que a Cateringpor fica ainda pendente de aprovação do Tribunal de Contas.

"Adicionalmente, no dia 17 de janeiro, o Governo realizou a última entrada de capital na TAP, no valor de 343 milhões de euros, concluindo assim a reestruturação financeira prevista no Plano."