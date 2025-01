Fim da linha para a Cablerias. "Já sabíamos que a empresa não tinha pernas para andar"

O desfecho que ditou a liquidação da Cablerias, em Valença, no distrito de Viana do Castelo, não surpreende Cátia Almeida, uma dos 250 trabalhadores da fábrica, que lamenta ainda não se saber ao certo até quando estarão a trabalhar.

“Já sabíamos que a empresa não tinha pernas para andar, ou seja, já sabíamos que ia para a liquidação. Esperávamos que ficasse decidido qual seria o dia de fecho e, afinal, não ficou nada decidido”, lamenta, à porta do Tribunal de Viana do Castelo, a jovem, que reconheceu como positivo os trabalhadores serem considerados “credores privilegiados” no processo de liquidação da empresa.

“Vamos ser os primeiros a receber o dinheiro. Já é algo que acalma. Pelo menos, os trabalhadores que estão a trabalhar sabem que vão receber o seu dinheiro”, aponta.

No desemprego ficam 250 pessoas. Nem todas com perspetiva de trabalho na região. É o caso de Ana Maria Barreto que, aos 61 anos de idade e 14 anos de casa, viu a vida a trocar-lhe as voltas: “Contava ir para a reforma dali, mas, se calhar, não vou”.