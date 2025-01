Taxa de juro média do crédito à habitação sobe para 4,372% em 2024

A taxa de juro média anual implícita nos contratos de crédito à habitação foi de 4,372% em 2024, contra 3,612% no ano anterior, tendo a prestação média anual subido 42 euros (11,5%) para 404 euros, anunciou esta segunda-feira o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), no destino de financiamento "aquisição de habitação", o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro média subiu de 3,589% em 2023 para 4,362% em 2024.

O capital médio anual em dívida para o total do crédito e para o destino de financiamento "aquisição de habitação" passou de 63.459 euros e 70.962 euros em 2023, respetivamente, para 66.508 euros e 73.917 euros em 2024.

Já a prestação média anual vencida para o total do crédito à habitação subiu 42 euros em 2024, para 404 euros, enquanto no destino de financiamento "aquisição de habitação" a subida foi de 47 euros entre 2023 e 2024, para 443 euros.