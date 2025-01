Preço dos combustíveis dispara na segunda-feira. ACP pede compensação ao Governo

Os combustíveis vão conhecer uma forte subida a partir de segunda-feira, com o gasóleo a ficar mais caro 5,5 cêntimos e a gasolina a custar mais três cêntimos, a maior subida em mais de dois anos.

Em reação às previsões conhecidas esta sexta-feira através do Automóvel Club de Portugal (ACP), a Associação de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) pede ao Governo medidas que compensam o impacto do aumento do preço dos combustíveis, como a descida da taxa de carbono ou do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

À Renascença, a vice-presidente Mafalda Trigo explica que o aumento explica-se com as cotações internacionais.

“No entanto, este impacto poderia não ser tão significativo se o Governo conseguisse voltar a compensar este aumento com a mexida na taxa de carbono ou do ISP”, afirma.

Em comentário, o economista João Duque entende que o impacto do aumento no preço dos combustíveis não irá, para já, refletir-se noutros produtos, mas alerta para consequências a médio e longo prazo.

“A inflação está a tornar-se mais difícil de baixar em relação aos níveis que já estamos. Uma coisa são os preços dos combustíveis e um efeito adverso desta natureza terá impacto”, alerta à Renascença.

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custa atualmente 1,644 euros, enquanto o do litro da gasolina vale 1,751 euros.