Portugal em 16.º lugar na lista dos países europeus com mais investidores em startups

Portugal ocupa o 16.º lugar entre os países europeus com mais investidores ativos na área das startups tecnológicas, com Reino Unido, França e Alemanha liderarem a lista, divulgou nesta quinta-feira a Organização Europeia de Patentes (OEP).

De acordo com o relatório publicado, o mercado nacional registou 1.450 transações e investimentos de 3,6 mil milhões de euros entre 2000 e 2023.

Estes números colocam Portugal à frente de países como a República Checa, Croácia, Luxemburgo, Chipre ou Grécia.

Os principais investidores em iniciativas de base tecnológica em território nacional são "a Portugal Ventures, o EIC, a EIT Health, a Caixa Capital, a Startup Braga, a Armilar Venture Partners, a Shilling VC, o ESA Business Incubation Centre in Portugal, a Eurostars SME programme e o Indico Capital Partners", detalha a OEP.

Só estas entidades representam cerca de 40% do total do investimento em Portugal na área das tecnologias.

O Reino Unido, a França e a Alemanha lideram a lista, representando em conjunto um total de 75.800 transações, com um financiamento de 392 mil milhões de euros entre 2000 e 2023.

"Os Países Baixos, a Suíça, a Noruega, a Suécia e a Bélgica também apresentam níveis elevados de investimento apoiado por patentes, com mais de 240.400 transações acumuladas e quase 88,5 mil milhões de euros no mesmo período", segundo o mesmo relatório.

A nível global, o estudo revela que o investimento em tecnologia na Europa é impulsionado principalmente por grandes programas públicos e investidores privados especializados, revelando, contudo, um défice de financiamento em comparação com os EUA.

"Os cinco investidores mais centrais da rede europeia de co-investidores são grandes entidades públicas especializadas no financiamento de tecnologias, nomeadamente o European Innovation Council (CEI), a Innovate UK, o Programa Eurostars para as PME, a Bpifrance e o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT)".

O Top100 inclui também instituições públicas pan-europeias, como o Banco Europeu de Investimento (BEI) e outras agências nacionais de inovação.

"As startups desempenham um papel crucial na comercialização de ideias disruptivas com grande potencial para estimular o progresso. No entanto, conforme destacado no relatório de Mario Draghi, muitas empresas inovadoras enfrentam obstáculos financeiros para crescer na Europa", afirma António Campinos, presidente da OEP.

O responsável aponta ainda que "este défice de financiamento dificulta a transformação da inovação em startups escaláveis, levando os empreendedores a procurar oportunidades no exterior. Colmatar esta lacuna é crucial para revitalizar o crescimento sustentável em toda a Europa", alerta.

O relatório introduz uma nova métrica - o Technology Investor Score (TIS) - que mede a percentagem de empresas que apresentaram pedidos de patentes na carteira de um investidor.