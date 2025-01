Faturação da imobiliária ERA Portugal sobe 22% para recorde de 102 ME em 2024

A faturação da ERA Portugal atingiu um recorde de 102 milhões de euros em 2024, mais 22% face a 2023, tendo o número de transações aumentado 12% e o preço médio dos imóveis vendidos subido 2%, anunciou esta quinta-feira a imobiliária.

Em comunicado, a empresa destaca que para o recorde atingido no ano passado "muito contribuiu a performance da operação no segundo semestre", em que se registou um aumento da faturação de 33% face ao mesmo período de 2023.

"O crescimento apenas do quarto trimestre do ano foi de 49% e dezembro foi o melhor mês de sempre, com uma faturação superior a 11 milhões de euros", enfatiza.

Em 2024, o valor dos negócios transacionados pela ERA rondou os 2.000 milhões de euros.

O número de transações efetuadas ao longo do ano aumentou 12%, tendo o preço médio das vendas no segmento residencial sido de 200.566 euros, o que representa uma subida de 2% em relação a 2023 no mesmo segmento.

No ano passado, a ERA teve aproximadamente 37.000 novos imóveis para venda, o que - nota - "significa uma certa estabilidade ao nível deste indicador (+0,5% apenas no segundo semestre do ano face ao período homólogo)".

"Os números indicam que não existem grandes alterações do lado da oferta no mercado, tal como acontece de há muitos anos a esta parte, mas dezembro registou valores atípicos, ao apresentar uma subida de 15% face ao mesmo período de 2023", lê-se no comunicado.

Em 2024, a ERA reporta ainda um aumento dos clientes compradores (+11% face a 2023), evidenciando uma "crescente pressão do lado da procura no mercado" que "se acentuou no segundo semestre do ano, em que o crescimento foi de 11% face ao primeiro semestre e de 24% em relação ao período homólogo".

Já no que respeita aos clientes vendedores, apesar de uma quebra homóloga no primeiro trimestre, em todos os restantes trimestres registaram-se subidas neste indicador: +3% no segundo trimestre, +4% no terceiro trimestre e +6% no último trimestre do ano.

Segundo destaca a imobiliária, "estes números evidenciam um maior dinamismo no mercado, que foi crescendo ao longo do ano".

No que respeita à origem dos compradores, os portugueses continuaram a ser os que mais compraram na rede ERA, representando 78,4% dos clientes em 2024 (+4,2 pontos percentuais face a 2023), não se tendo registado grandes alterações nas restantes nacionalidades, exceto a ultrapassagem da Espanha pela Ucrânia e entrada da Rússia para o "top" 10.

Assim, aos compradores portugueses seguiram-se os oriundos do Brasil, surgindo depois os do Reino Unido, França, Angola, Estados Unidos, Alemanha, Países Baixos, Ucrânia, Espanha e Rússia.

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da ERA Portugal, Rui Torgal, destaca que, "apesar de 2023 não ter sido o melhor dos anos para todo o setor", a empresa conseguiu "superar[-se] a todos os níveis", impulsionada pelo "forte investimento em expansão e tecnologia".

Assim, em 2024 a imobiliária abriu 19 novas agências (+25% face a 2023), tendo a aposta feita na tecnologia, nomeadamente em ferramentas de "marketing" digital", permitido ganhos de sustentabilidade e produtividade.

Rui Torgal refere ainda que as medidas lançadas pelo atual Governo de incentivo à compra de casa pelos jovens trouxeram "uma dinâmica muito importante ao mercado, sobretudo no segundo semestre, sustentada também por um contexto macroeconómico mais favorável devido, principalmente, à redução das taxas de juro".

"No entanto, os números apontam para um crescimento da ERA acima dos valores de mercado, o que indica que ganhámos quota de mercado. Agora, com a barreira simbólica dos 100 milhões ultrapassada, o objetivo é duplicar este registo nos próximos cinco anos, como havíamos projetado aquando da mudança do modelo de negócio em 2023", conclui.