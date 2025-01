Vender o TikTok a Elon Musk é uma possibilidade para a China

O Congresso dos EUA aprovou, em abril de 2024, por uma larga maioria uma lei contra a TikTok, que tem cerca de 170 milhões de utilizadores ativos no país.

Neste momento, ainda não foi possível apurar se a ByteDance conhece os planos do governo de Pequim e se Elon Musk já conhece oficialmente a possibilidade de negócio.

Num dos cenários discutidos pelo governo chinês, o X de Elon Musk (antigo Twitter) assumiria o controlo do TikTok nos EUA e administraria os negócios em conjunto, segundo as fontes citadas pela Bloomberg.

Os responsáveis chineses preferem que a rede social continue em poder da empresa ByteDance, mas já está a ser preparado um "plano B", que pode passar pela venda a Elon Musk, o homem mais rico do mundo, apoiante de Donald Trump, que vai ter um cargo na nova Administração.

A notícia é conhecida numa altura em que o TikTok corre o risco de ser banido nos EUA. A decisão está agora nas mãos do Supremo Tribunal e poderá ser conhecida em breve.

A venda da rede social TikTok nos Estados Unidos a Elon Musk, dono do X e apoiante de Donald Trump, é uma possibilidade que está a ser avaliada pelos responsáveis chineses, avançam fontes próximas do processo à agência Bloomberg .

A lei visa prevenir riscos de espionagem e manipulação dos utilizadores da plataforma pelas autoridades chinesas.

Promulgada pelo Presidente cessante, Joe Biden, a lei estipula a data de 19 de janeiro para a holding ByteDance concretizar o decidido.

Mas o Presidente eleito, Donald Trump, já pediu ao Supremo Tribunal a suspensão de uma lei federal que pode resultar na proibição da rede social, ou forçar a venda da mesma. Defende que deve ser dado ao TikTok tempo para procurar uma “resolução política” para o assunto depois de tomar posse.



“Este caso apresenta uma tensão difícil, nova e sem precedentes entre os direitos de liberdade de expressão de um lado, e preocupações de política externa e segurança nacional do outro”, disse Trump num documento entregue no tribunal no final de dezembro.



Trump indicou que é favorável a que o TikTok continue a operar nos Estados Unidos durante pelo menos um pouco mais, apontando que tinha conseguido milhares de milhões de visualizações nessa rede social durante a campanha presidencial.

O Departamento de Justiça dos EUA considera que o controlo chinês do TikTok é um risco continuado para a segurança nacional do país.