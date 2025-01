TGV. Embaixador em Madrid antecipa "boas surpresas na questão dos prazos"

João Mira Gomes diz que “é mais importante estarmos de acordo com os traçados do que estarmos só dependentes de prazos”.

Para Portugal, a prioridade do Governo é a ligação Lisboa-Porto e Porto-Galiza, “e a Espanha está perfeitamente comprometida com isso”.

“Nós coincidimos sobre as linhas prioritárias e coincidimos que queremos avançar o mais depressa possível”, diz o diplomata.

Questionado pela Renascença sobre o aparente desencontro de prioridades entre Lisboa e Madrid sobre quais os eixos a avançar, João Mira Gomes rejeita a ideia de um conflito de visões com Madrid.

Declarações que surgem no dia em que se sabe que a conclusão do plano Ferrovia 2020 está com um atraso de quase sete anos.

De acordo com um relatório da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, esta é uma situação que pode comprometer as datas finais previstas para a conclusão de todos os corredores ferroviários.

Lisboa-Madrid a tempo do Mundial 2030

No entanto, nesta entrevista à Renascença, o embaixador João Mira Gomes vê no Mundial de 2030 – que vai ser organizado por Portugal, Espanha e Marrocos – uma oportunidade para desenvolver outras infraestruturas, “onde se incluem, por exemplo, a ligação ferroviária Lisboa-Madrid”, que tem sido a grande prioridade defendida por Pedro Sánchez, mais do que o eixo Lisboa-Porto-Vigo.

“Não estará tudo pronto a tempo de 2030. Mas, antes de 2030, já teremos outra vez uma ligação direta de comboio entre Lisboa e Madrid, com um tempo de viagem competitivo”, assegura.