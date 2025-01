Reino Unido. Shein em silêncio sobre alegações de trabalho forçado​

A empresa de moda rápida (ou "fast fashion") Shein foi alvo de duras críticas no Parlamento britânico, na terça-feira, e respondeu com silêncio. A marca participou numa audição, juntamente com a Tesco, a McDonald's e a Temu, convocada pela Comissão de Negócios e Comércio.

Em causa estão denúncias de violação de direitos laborais que podem afetar as ambições da empresa de entrar na bolsa de valores britânica. A empresa, que envia produtos de baixo custo para mais de 150 países, anunciou um aumento de 40% nos lucros no Reino Unido, alcançando 1,8 mil milhões de euros em 2023, mas tem gerado preocupação entre os políticos britânicos, especialmente no que diz respeito a questões éticas.

Durante a audição, o deputado Liam Byrne questionou a representante da Shein, Yinan Zhu, sobre o uso de algodão proveniente de Xinjiang, província chinesa acusada de recorrer a trabalho forçado. A executiva recusou-se repetidamente a responder, o que gerou insatisfação.

"Não creio que nos caiba comentar para ter um debate geopolítico", diz a responsável. "Cumprimos as leis e os regulamentos dos países em que operamos. Estamos em conformidade com as leis relevantes do Reino Unido", acrescentou.

O deputado mostrou-se visivelmente incomodado com a posição da empresa, que se recusou a fornecer informações básicas. “Transmitiu-nos zero confiança na integridade das suas cadeias de abastecimento. Nem sequer consegue dizer-nos do que são feitos os seus produtos. Não consegue dizer-nos muito sobre as condições em que os trabalhadores estão a trabalhar, e a sua relutância em responder a perguntas básicas roça o desprezo pelo comité", lamenta.