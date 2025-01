Fábrica da Tupperware mantém trabalhadores até final de janeiro mas incerteza continua

Os 200 funcionários da Tupperware vão continuar a trabalhar até final de janeiro mas a incerteza sobre o futuro da fábrica instalada em Montalvo (Constância) permanece, podendo continuar a laborar, ser vendida ou entrar em insolvência. "A informação que nós tivemos é praticamente a mesma da reunião anterior [em 26 de dezembro] e não sabemos o nosso futuro, sendo que hoje foi-nos transmitido que até final do mês vamos continuar a apresentar-nos ao serviço e que há três hipóteses em cima da mesa: a fábrica pode continuar a funcionar com os atuais proprietários, pode ser vendida a um grupo português ou que pode ir para insolvência e que, até final do mês, se saberá", disse esta quinta-feira à Lusa Rui Caseiro, funcionário da Tupperware. Rui Caseiro falava à saída de uma reunião que envolveu todos os trabalhadores e o diretor da fábrica da multinacional norte-americana. Com 47 anos e idade e "23 anos de casa", Rui Caseiro, residente em Tramagal, disse ainda que "a produção está parada" e que está a ser dada resposta "às últimas encomendas", trabalho que pode estender-se por "mais uma semana", pelo que, depois, e até final do mês, "haverá trabalho ao nível de inventários de stocks, limpezas, manutenção", podendo haver, no entrementes, "uma solução ou não".

A fábrica da Tupperware instalada em Montalvo não fechou portas na quarta-feira, como havia sido previamente anunciado pelo presidente da câmara e pelos trabalhadores, tendo os responsáveis da fábrica adiado para esta quinta-feira uma reunião com os funcionários onde foram comunicadas as notícias de futuro pelo diretor da unidade fabril, que nunca respondeu aos pedidos de informação solicitados pelos jornalistas. Esta quinta-feira, à porta da fábrica, os jornalistas esperaram mais uma vez pela saída dos trabalhadores para tentar obter alguma informação sobre o futuro da empresa e dos 200 funcionários, informação que tem sempre surgido aos poucos e quase sempre de maneira informal, tendo os mesmos indicado aos jornalistas que se mantêm as "dúvidas e incertezas" mas que saíram da reunião com a "garantia verbal que seria tudo pago", caso haja necessidade de despedimentos. "O que foi divulgado [na reunião] é que continua tudo em stand by até final de janeiro e que, se até lá não for divulgada informação para continuar, que vai entrar em insolvência. Que estão à espera de ordens dos Estados Unidos e mantêm-se as incertezas e as dúvidas até final do mês", disse à Lusa Helena Jesus, 57 anos, residente em Abrantes. Com 35 anos de casa, Helena disse que, no período de perguntas dos trabalhadores na reunião, "a dúvida era se, caso a empresa feche, se era tudo pago", e os direitos dos trabalhadores salvaguardados, o que terá sido assegurado.