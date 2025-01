Hélder Rosalino nomeado administrador de empresa do Banco de Portugal

Hélder Rosalino, que desistiu de um cargo na secretaria-geral do Governo após uma polémica com o salário, foi nomeado administrador de uma empresa detida pelo Banco de Portugal (BdP), foi esta quarta-feira anunciado.

O antigo secretário de Estado foi nomeado membro do conselho de administração da Valora, S.A., empresa impressora de notas detida a 100% pelo banco central.

A decisão foi tomada numa reunião que teve lugar na terça-feira, indica o Banco de Portugal.

"Esta nomeação estava prevista desde novembro de 2024, sendo retomada após ter sido suspensa na sequência de um convite dirigido a Hélder Rosalino para funções fora do Banco", refere a instituição liderada por Mário Centeno, em comunicado.



A escolha é justificada com "a experiência de Hélder Rosalino como Diretor do Departamento de Emissão e Tesouraria do Banco de Portugal e, posteriormente, como Administrador com o pelouro desse Departamento e como membro do Conselho de Administração da Valora, cargos que desempenhou durante vários anos".

A nomeação terá ainda de ser confirmada em assembleia-geral da Valora.



O Conselho de Administração do Banco de Portugal nomeou também administrador com o pelouro do Departamento de Emissão e Tesouraria, Luís Morais Sarmento, como representante no conselho de administração da Valora, em substituição da administradora Helena Adegas.