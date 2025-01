Tabelas de IRS. Saiba quanto vai descontar mensalmente

As tabelas de retenção do IRS para 2025 começam a ser aplicadas aos salários e pensões pagos a partir deste mês. Numa remuneração de 1.500 euros brutos trazem uma descida de 3,40 euros na retenção mensal.

Aquela redução do imposto retido mensalmente compara com o valor 'descontado' nos dois últimos meses de 2024, em que as tabelas de retenção foram ajustadas para refletir um conjunto de alterações ao IRS aprovadas pelo parlamento no verão do ano passado. Mas, se a comparação for feita com o imposto pago entre janeiro e agosto, há a registar uma descida de 17,24 euros.

O valor do imposto considerado neste exemplo parte do pressuposto que o trabalhador em causa não tem dependentes e, sendo casado, o outro elemento do casal também trabalha.

Havendo um dependente, por exemplo, as contas são diferentes, sendo que num salário bruto de 1.500 euros, o valor que o trabalhador retém mensalmente a partir deste mês será de 164,70 euros. São menos 17,21 euros face ao que descontou em janeiro e agosto e menos 3,37 euros na comparação com valor retido nos últimos dois meses do ano.

As tabelas de retenção publicadas esta segunda-feira, num despacho assinado pela secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, seguem o modelo que vigora desde o segundo semestre de 2023, desenhado com o objetivo de aproximar o valor mensalmente retido ao imposto que cada perfil de trabalhador ou de pensionista tem efetivamente a pagar.

Sendo a retenção na fonte um adiantamento, o IRS devido por cada contribuinte é apurado no ano seguinte, com a entrega da declaração anual, com a conta final influenciada pelo valor das despesas apresentadas, pela existência de outros rendimentos de englobamento obrigatório ou que o contribuinte pretenda englobar ou ainda pela opção da entrega da declaração em conjunto ou em separado (para os unidos de facto e casados).