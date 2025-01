Maria Luís Albuquerque. Preço das casas pode baixar com reforço do investimento na UE

Maria Luís Albuquerque participou esta terça-feira no Seminário Diplomático, em Lisboa, naquela que foi a sua primeira intervenção pública desde que tomou posse como comissária europeia, com a pasta dos Serviços Financeiros e União de Poupança e Investimento .

Citou um estudo recente do Fundo Monetário Internacional (FMI) segundo o qual a fragmentação dos mercados financeiros tem um impacto na UE semelhante a uma guerra comercial com os Estados Unidos.

Maria Luís Albuquerque considerou ainda que esse reforço dos mercados financeiros é importante para as poupanças dos particulares. Considerando que nos "depósitos bancários a rentabilidade não permite garantir isso [uma vida financeira segura em idade avançada]", defendeu que é preciso "dar opções de investimento".

Ana Gomes coloca questão sobre desigualdade fiscal

No seminário diplomático houve lugar a perguntas, tendo sido uma da embaixadora Ana Gomes, que questionou sobre a desigualdade fiscal dentro da UE.

Maria Luís Albuquerque disse que a matéria fiscal não é sua responsabilidade e é uma discussão difícil na UE porque é uma competência vista como soberania de cada Estado-membro. Ainda assim, considerou que "haver esforço para maior harmonização fiscal, no caso do tratamento dado a investimentos transfronteiriços, será um importante contributo para a União de Poupanças e Investimento".

Em 1 de dezembro passado, iniciou funções a nova equipa da Comissão Europeia, novamente presidida por Ursula von der Leyen.

O novo executivo comunitário é composto por 11 mulheres entre 27 nomes, uma das quais é a comissária indigitada por Portugal, Maria Luís Albuquerque (57 anos).

Na carta de missão, a líder do executivo comunitário pediu que a comissária portuguesa use a sua experiência no setor público (de ministra das Finanças e secretária de Estado do Tesouro) e no privado (após ter passado por empresas como a gestora de fundos europeia Arrow Global e o banco mundial Morgan Stanley) para "desbloquear montante substancial de investimento" na UE.