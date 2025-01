Centeno "está a fazer mal ao Banco" de Portugal, acusa ex-ministro Braga de Macedo

O governador Mário Centeno “está a fazer mal” ao Banco de Portugal, diz à Renascença o antigo ministro das Finanças Jorge Braga de Macedo.



Mário Centeno “tem tido um comportamento de exceção: ‘eu sou tudo, eu quero tudo, eu posso tudo’. Não me surpreende porque é um bocado o estilo dele, mas que obviamente não me satisfaz”, sublinha Braga de Macedo.

Confrontado pela Renascença com a notícia de que o atual ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, vai convocar reunião da comissão de vencimentos para avaliar salários na administração do Banco de Portugal (na sequência da polémica relacionada com Hélder Rosalino), Braga de Macedo admite à Renascença que não fica chocado: “Se convoca uma reunião dessas pode não ser normal ou comum, mas não me choca minimamente que o faça”.