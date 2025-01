Preços dos combustíveis sobem para a semana

A próxima semana vai trazer uma subida dos preços dos combustíveis.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes ligadas ao setor, o preço do litro do gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deve subir 2,5 cêntimos, e o preço do litro da gasolina deve custar mais dois cêntimos.

A confirmarem-se estas previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,637 euros por litro enquanto o da gasolina simples 95 deverá ficar nos 1,745 euros por litro.

Apesar destas previsões, os preços devem ser confirmados nas bombas uma vez que estes dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custa atualmente 1,612 euros, enquanto o do litro da gasolina vale 1,725 euros.