Venda de automóveis aumenta em 2024 e 20% são elétricos

O mercado automóvel aumentou 5,6% em Portugal no ano passado, em termos homólogos, atingindo 249.269 veículos, segundo dados divulgados esta quinta-feira pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal. 20% das novas viaturas são elétricos.

"De janeiro a dezembro de 2024, foram colocados em circulação 249.269 novos veículos, o que representou um aumento de 5,6% relativamente ao mesmo período do ano anterior", lê-se num comunicado.

Já no mês de dezembro, foram matriculados em Portugal 24.242 veículos automóveis, ou seja, mais 16,4% do que no mesmo mês de 2023, de acordo com a associação.

Segundo a ACAP, no que diz respeito aos ligeiros de passageiros, de janeiro a dezembro, as matrículas totalizaram 209.715 unidades, uma subida de 5,1% relativamente ao período homólogo.

Em dezembro, "foram matriculados em Portugal 20.182 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, mais 21,3% do que no mesmo mês do ano de 2023", indicou.

Um em cada cinco veículos comprados são elétricos

A associação precisou ainda que, em 2024, 57,3% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos "eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos", sendo que 19,9% dos veículos ligeiros de passageiros novos eram elétricos.

Em relação a dezembro, o peso dos elétricos foi de a 25,5% do mercado, indicou.

Por sua vez, o mercado de ligeiros de mercadorias registou, no último mês de 2024, "uma evolução positiva de 8,2%, face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 3.577 unidades matriculadas".

Já em termos acumulados, este mercado atingiu 32.304 unidades, um aumento de 13,3% face ao ano de 2023, segundo os dados da ACAP.

De acordo com a associação, no mercado de veículos pesados, que abrange os de passageiros e de mercadorias, "em dezembro de 2024 verificou-se uma queda de 45,9% em relação ao mês homólogo de 2023, tendo sido comercializados 483 veículos desta categoria".

Já no ano de 2024, "as matrículas desta categoria totalizaram 7.250 unidades, o que representou um decréscimo do mercado de 8,3% relativamente a 2023", concluiu a ACAP.