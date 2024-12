Portugueses ficam “claramente a ganhar” com as alterações ao IRS, diz fiscalista

Em 2025, com as alterações previstas ao IRS, os portugueses vão ficar a ganhar. Esta é a opinião do fiscalista Tiago Caiado Guerreiro, ouvido pela Renascença.

O especialista sublinha que a atualização dos escalões prevista para o novo ano é o dobro da taxa de inflação prevista, que significa que os portugueses ficam com mais dinheiro na carteira.

"Ficam claramente a ganhar, porque, por exemplo a atualização dos escalões foi o dobro da taxa de inflação prevista. Significa basicamente que é mesmo que desonerar o imposto que as pessoas vão pagar”, diz.

Tiago Caiado Guerreiro recorda que, no passado, “o que aconteceu foi exatamente o contrário, tivemos uma inflação a invadir as atualizações eram abaixo da inflação, aqui é o dobro da taxa de inflação”.

Para além, disso também foram feitas algumas alterações no próprio IRS, que leva a diminuir o imposto das pessoas a pagar, é poucochinho. São alterações que não são muito significativas, são alguns euros por mês para algumas pessoas, mas poucos. Agora, sempre há desoneração”, afirma.

Segundo o fiscalista, os jovens são quem ficam a ganhar mais com as novas alterações.

“Quem é mais beneficiado, embora não tanto como no projeto inicial do governo, são os jovens que tem esse IRS jovem, que não é tão generoso quanto a proposta anterior, mas sempre é melhor que ao que existia. Como sabe nós temos um IRS com uma intensidade fiscal extremamente elevada em Portugal, e que cresce exponencialmente, por isso qualquer melhoria é sempre boa”, diz.