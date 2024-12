Galp encontrou dois novos reservatórios de petróleo e gás condensado na Namíbia

A petrolífera Galp encontrou dois novos reservatórios de "boa qualidade" na Namíbia, de petróleo e gás condensado, disse hoje a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa explicou que, em conjunto com os parceiros Nancor e Custos, perfurou com sucesso um novo poço (na área denominada Mopane-2A) e aí encontrou gás condensado e petróleo.

"Ambos os reservatórios apresentaram areia de boa qualidade, com boas porosidades e permeabilidade, altas pressões", disse a petrolífera, acrescentando que também não há pontos de contacto com água.

A Galp diz que continuará a analisar os dados para permitir uma melhor compreensão do complexo de Mopane e a viabilidade comercial.

A Galp faz parte de um consórcio com a Namcor e Custos no qual detém 80% do capital.

Em outubro, o presidente executivo da Galp, Filipe Silva, afirmou, numa conferência com analistas, que a petrolífera deverá manter a atual participação de 80% no projeto de exploração de petróleo na Namíbia até finais de 2025, quando concluirá os trabalhos.

Relativamente ao investimento envolvido no projeto, o CEO prevê que o custo de 75 milhões de euros por cada poço perfurado terá tendência a baixar: "Na Namíbia, o "capex" e os nossos custos por poço estão a descer. Conhecemos melhor o local, há muito mais competição entre fornecedores de serviços e temos um maior conhecimento da geologia, por isso o custo do investimento está a descer muito rapidamente", explicou.