Gasóleo desce meio cêntimo, gasolina fica na mesma

A semana arranca com uma pequena mexida nos preços dos combustíveis.

O preço do litro do gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deve descer meio cêntimo, e o preço do litro da gasolina deve manter-se inalterado.

A confirmarem-se estas previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,606 euros por litro enquanto o da gasolina simples 95 deverá ficar nos 1,718 euros por litro.

Apesar destas previsões, os preços devem ser confirmados nas bombas uma vez que estes dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Apesar da descida da taxa de carbono não se prevê uma grande mudança nos preços dos combustíveis uma vez que esta será compensada com a subida da taxa de Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP).

A partir de 1 de janeiro o ISP no litro de gasolina e do gasóleo vai subir em cerca de três cêntimos.