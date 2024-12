Fundo Ambiental transfere 110 milhões para investimentos do Metro do Porto, Metro de Lisboa e CP

O Governo anunciou esta segunda-feira a transferência, pelo Fundo Ambiental, de 109,7 milhões de euros para o Metro do Porto, Metropolitano de Lisboa e para a CP, com o objetivo de financiar investimentos programados para a expansão e modernização das redes de transportes públicos, assim como para o aumento da frota das empresas.

Num comunicado conjunto, os ministérios do Ambiente e Energia e das Infraestruturas e Habitação explicaram que estes investimentos visam "transformar profundamente a mobilidade urbana e ferroviária, assegurando um transporte público mais moderno, eficiente e acessível para todos".

Os ministérios que tutelam os transportes públicos referem que este "pacote robusto de cofinanciamentos" está "de acordo com diferentes protocolos que preveem transferências anuais entre 2024 e 2038".

O Metro do Porto recebeu cerca de 66,6 milhões de euros, como cofinanciamento para a ampliação das linhas, aquisição de novos veículos e estudos de expansão. A empresa está a expandir as linhas Amarela e Rosa (para as quais foram destinados 37,7 milhões nesta transferência), assim como a construir a linha Rubi (que inclui uma nova ponte sobre o rio Douro) e linhas de Metrobus - onde se inclui a linha na Avenida da Boavista, que está pronta mas sem funcionar.