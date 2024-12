Custo com a tarifa social da eletricidade recua 12 milhões em 2025

A tarifa social de eletricidade vai custar 124,2 milhões de euros em 2025, caindo 12 milhões face a 2024, segundo a ERSE, ficando a repartição dos custos sem alterações.

O valor foi divulgado esta sexta-feira, na sequência da aprovação pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e após a conclusão da correspondente consulta pública.

Em comunicado, o regulador do setor energético refere que a descida do custo com a tarifa social de eletricidade resulta de uma redução do número de beneficiários deste apoio em 2025, tanto no continente como nas regiões autónomas.

Em causa está a repartição do custo da tarifa social de eletricidade pelos produtores e comercializadores, com a diretiva aprovada pela ERSE a manter a proporção de financiamento, o que significa que caberá um terço aos produtores e dois terços aos comercializadores.

Assim, especifica o comunicado, a comparticipação pelo financiamento da tarifa social a pagar pelos comercializadores em 2025 será de 1,6574 euros/MWh, contra os 2,8930 euros/MWh aplicáveis em 2024.

Já no caso dos produtores, haverá uma redução de 5,5 milhões de euros/mês para 3,6 milhões de euros/mês.

Para estas descidas nas comparticipações a suportar pelos produtores e comercializadores contribui não apenas a redução do universo de beneficiários apoiados como também a regularização do período de faturação, que passa para 12 meses em 2025, quando em 2024 foi de nove meses (entre abril e dezembro de 2024).

A tarifa social de eletricidade foi criada "para apoiar os clientes economicamente vulneráveis e, desde a sua criação em 2010, o financiamento dos custos com os descontos concedidos foi assegurado pelos centros eletroprodutores.

No ano passado, porém, a Comissão Europeia deu razão às queixas apresentadas pela EDP, o que levou à repartição dos custos com um conjunto mais alargado de empresas. Nas regras em vigor, os comercializadores são livres, se assim o entenderem, de repercutir os custos no consumidor final.

A tarifa social de eletricidade consiste num desconto de 33,8% face aos preços no mercado regulado, para famílias com rendimentos mais baixos.