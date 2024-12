Aeroporto em Alcochete por 10 mil milhões? "Vinci nunca foi favorável àquela localização"

O economista João Duque admite que possa ter havido “erro de perceção” da Comissão Técnica Independente que estudou a localização do futuro aeroporto de Lisboa. Embora reconheça não conhecer na totalidade a estrutura de custos envolvida, o comentador da Renascença lembra que, “quando se começa a montar custos que imponham ferrovia, nova travessia do Tejo e autoestradas, isto é um nunca mais acabar”. Depois, acrescenta-se outra questão: “como é que é possível, do ponto de vista do Estado, equilibrar contas” com o retorno que venha a resultar desse investimento. De acordo com o Jornal de Negócios desta quarta-feira, em causa está a disparidade entre os 6,1 mil milhões estimados pela Comissão Independente para a construção do futuro aeroporto de Alchochete e o valor da proposta da ANA-Vinci, que aponta para um intervalo de custos entre os 8 mil e os 10 mil milhões de euros. Uma das razões para este desvio terá a ver como o facto de a empresa gestora dos aeroportos nacionais nunca se ter mostrado favorável à localização no Campo de Tiro de Alchochete.

Para João Duque, a ANA está a “carregar nos custos” para fundamentar aquilo que, do seu próprio ponto de vista, é a não atratividade do local: “Isto pode ser aduzido numa eventual renegociação do prazo de concessão: por isso, quanto mais empolar os custos do projeto, mais razão dá a um aumento do prazo para compensar o investimento que teria de fazer agora”. “Ou seja, o que a Vinci quer dizer é que, nestas condições, não consegue suportar todo o investimento”, clarifica o economista. “Nem um euro dos contribuintes? Quase impossível!” Há cerca de um mês, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, disse no Parlamento que o futuro aeroporto da região de Lisboa não custaria “nem um euro para os contribuintes”. Já do lado das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento não se compromete com esse cenário e prefere sublinhar que o Governo procurará que os encargos para o Estado sejam o mais mitigados possível e, idealmente, sem custos para os contribuintes. Na leitura de João Duque, o ministro das Finanças prefere ser mais cauteloso, “para não ser acusado de propagandista barato”. Do lado oposto, Pinto Luz é ministro de uma pasta que faz despesa. “Esses ministros que fazem despesa são, tipicamente, mais aventureiros”. “Não estou a dizer que Miguel Pinto Luz tenha sido totalmente aventureiro. Agora, garantir que nunca há um tostão colocado pelos contribuintes numa obra desta dimensão, é quase impossível”, assegura.