Tem PIX? O MbWay do Brasil vai chegar a Portugal

O PIX, o meio de pagamentos eletrónico no Brasil, vai chegar a Portugal depois de um acordo entre a UNICRE, empresa especialista em soluções de pagamento, e o Braza Bank, o maior banco de câmbio do Brasil.

Em comunicado, a UNICRE sublinha que esta parceria surge do crescimento do turismo brasileiro em Portugal, mas também "vai facilitar a vida à comunidade brasileira" que vive no país.

O objetivo passa mesmo por massificar este meio de pagamento, que pode ser utilizado não só nos terminais de pagamento das lojas físicas aderentes, mas também em compras online.

A instituição financeira sublinha que os utilizadores brasileiros passam a usufruir de "custos de transação inferiores às transações com cartão, ao mesmo tempo que o câmbio do real brasileiro para o euro é feito automaticamente".

Ao tratar-se de um acordo com a UNICRE e o Braza Bank, apenas será possível utilizar o PIX nos negócios que tenham contratado os serviços da empresa. Ainda assim, a UNICRE espera uma grande adesão dos negócios portugueses uma vez que esta solução "é mais rentável, não tem custos de adesão ou qualquer tipo de mensalidade".

Ainda não foi anunciado a data em que o PIX começará a ser aceite em Portugal.