Poder de compra em Portugal sobe para 80,5% da média europeia em 2023

O poder de compra em Portugal foi 80,5% da média europeia em 2023, mais 3,1 pontos percentuais que em 2022, ocupando o país a 15.ª posição entre os 20 países da zona euro e a 18.ª da União Europeia.

Segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), entre 2022 e 2023, o Produto Interno Bruto (PIB) "per capita" de Portugal, expresso em Paridades de Poder de Compra (PPC), passou de 77,4% para 80,5% da média da União Europeia (UE), tendo o país subido da 16.ª para a 15ª posição entre os 20 países da zona euro e do 20.º para o 18.º lugar da UE.

No que se refere à despesa de consumo individual "per capita", apontado pelo INE como "um indicador mais apropriado para refletir o bem-estar das famílias", fixou-se em 85,0% da média da União Europeia em 2023, menos 0,3 pontos percentuais do que no ano anterior.

Neste indicador, Portugal ocupava a 15.ª posição na zona Euro e a 18.ª na União Europeia, o que compara com as 14.ª e 17.ª posições, respetivamente, no exercício anterior. .