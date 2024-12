"Nem um euro"? Governo já admite custos do novo aeroporto para os portugueses

O Governo já admite que o novo aeroporto de Alcochete poderá ter custos para os cofres do Estado, depois de o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, ter afirmado no Parlamento: "nem um euro para os contribuintes". O ministro das Finanças disse esta terça-feira que é intenção do Governo que os encargos da construção do novo aeroporto de Lisboa para os contribuintes sejam "o mais limitados possível" e vai analisar o que o relatório inicial da ANA prevê. Numa "cerimónia simbólica" para assinalar a entrega do documento com as condições da concessionária aeroportuária para a construção do Aeroporto Luís de Camões, no Campo de Tiro de Alcochete, sem direito a questões dos jornalistas, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, disse que o Governo procura que "os encargos para Orçamento do Estado sejam o mais limitados possível, se possível até sem qualquer impacto para os contribuintes". "Veremos o que o relatório diz sobre esse aspeto", realçou o governante, garantindo que o executivo atuará "sempre na persecução do interesse público".

Em declarações no Parlamento, a 7 de novembro, o ministro das Infraestururas, Miguel Pinto Luz, afirmou que o novo aeroporto terá zero custos para os portugueses. "Nem um euro para os contribuintes. Tem dúvidas se vai ser em Alcochete? Senhor deputado, eu digo-lhe já: não tenha dúvidas , vamos construir este aeroporto em Alcochete porque Portugal precisa", afirmou Pinto Luz, em resposta a um parlamentar da oposição. Governo tem 30 dias para analisar plano Na cerimónia desta terça-feira, o presidente do Conselho de Administração da ANA, José Luís Arnaut, e o presidente executivo, Thierry Ligonnière, entregaram ao ministro das Infraestruturas e Habitação e ao ministro das Finanças o relatório inicial para o arranque formal das negociações com o Governo para a construção do novo aeroporto, que o Governo tem agora 30 dias para analisar. Miranda Sarmento realçou que a maior infraestrutura que o país já construiu, em volume e em preço, passará a ser, após a análise do documento, da responsabilidade de um grupo privado internacional, considerando que isso demonstra que o país é hoje atrativo para o investimento estrangeiro, tal como mostra também o interesse manifestado na compra da TAP. "Iremos analisar [o relatório], seguramente teremos ainda um longo caminho de discussão de pormenores técnicos e avaliação a fazer, mas é muito importante para Portugal que esta decisão tenha sido tomada e que esta parceria se consolide", acrescentou o ministro das Finanças, saudando o trabalho feito pela ANA/VINCI.