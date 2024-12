Covid-19 custou mais de 12 mil milhões de euros ao Estado

A luta Covid-19 custou mais de 12 mil e 500 milhões de euros, de acordo com uma auditoria do Tribunal de Contas, divulgada esta segunda-feira.

A auditoria destaca as “medidas legislativas de exceção” tomadas na altura e as “as novas políticas públicas necessárias para responder à crise”, com destaque para os planos de contingência médica e o programa de vacinação.

No entanto, a mesma auditoria também refere que “nem sempre foram atingidos os resultados desejados nem foram observados todos os princípios básicos necessários para garantir a transparência”.

O relatório aponta constrangimentos e efeitos negativos na vigilância epidemiológica e no funcionamento e acesso ao SNS; ineficiências e ineficácia no apoio a lares, na recuperação das aprendizagens e no combate ao impacto na economia e habitação; e limitações nos apoios ao emprego, consumo e ensino à distância, que não chegaram de igual forma a todos.

O Tribunal de recomenda que se garanta uma maior resiliência do SNS, tendo em vista futuras emergências do género.