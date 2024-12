Moody's corta rating da França

A agência de notação financeira Moody's anunciou esta sexta-feira um inesperado agravamento do "rating" da França.

O rating francês desce de "Aa2" para "Aa3", com perspetiva estável.

A revisão do risco da dívida de França aconteceu fora do calendário de revisão regular da Moody's para o país e fica agora em linha com as agências rivais Standard & Poor's e Fitch.

A decisão da Moody's acontece numa altura em que Paris atravessa uma crise política e financeira.

Esta sexta-feira, o Presidente Emmanuel Macron anunciou o novo primeiro-ministro, François Bayrou, o quarto chefe do Governo no espaço de um ano.

Bayrou sucede a Michel Barnier que não resistiu a uma moção de censura da oposição e não conseguiu aprovar o Orçamento do Estado para 2025.