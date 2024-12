Regresso ao défice? Montenegro diz que previsões do Banco de Portugal estão em "contramão"

O Banco de Portugal, que prevê um défice orçamental de 0,1% em 2025, está em "contramão com as previsões" de outras instituições, afirmou esta sexta-feira o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

“São previsões. Em qualquer caso, elas aparecem um bocadinho em contramão, visto que não há mais nenhuma entidade que acompanhe o pessimismo que o senhor governador do Banco de Portugal expressou do ponto de vista da performance orçamental para o próximo ano”, disse o chefe do Governo, em declarações no Porto.

Luís Montenegro acredita que vai ser possível alcançar um excedente orçamental em 2025 e garante que "a situação está completamente controlada", tendo em conta as previsões do crescimento económico e para a despesa.

O primeiro-ministro admite ajustar a execução orçamental em 2025, "se for necessário".



"Estamos a falar de uma diferença de quatro décimas" em relação ao Banco de Portugal, sublinha Luís Montenegro.



Para o primeiro-ministro, "o tira-teimas" entre o Governo e o Banco de Portugal "será a 31 de dezembro de 2025".

