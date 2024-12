Banco de Portugal prevê regresso de défice de 0,1% do PIB em 2025

O Banco de Portugal (BdP) estima que o país vai regressar a uma situação deficitária em 2025, com um défice de 0,1% do PIB, o que contraria as projeções do Governo de um excedente orçamental.

"As projeções orçamentais apontam para o regresso a uma situação deficitária, embora o rácio da dívida pública mantenha uma trajetória descendente, atingindo 81,3% do PIB em 2027", indica o BdP, no Boletim Económico de dezembro divulgado esta sexta-feira.

O banco central estima que o "saldo orçamental deve deteriorar-se em 2025, para -0,1% do PIB", enquanto nos anos seguintes "continuam a projetar-se défices, em resultado das medidas permanentes já adotadas - com impacto na despesa pública e na receita fiscal -, dos empréstimos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) previstos para 2026 e, a partir de 2027, do aumento de despesa para assegurar a continuidade dos projetos financiados pelo PRR".

Por outro lado, o excedente este ano poderá atingir 0,6% do PIB, segundo as previsões do BdP, acima dos 0,4% previstos no Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

No OE2025, o Governo estimava que se iria verificar um excedente de 0,3% em 2025, sendo que, segundo o plano orçamental de médio prazo enviado a Bruxelas, projetava também um saldo orçamental positivo até 2028.

Já nas previsões do banco central, Portugal poderá registar um défice de 1% do PIB em 2026 e de 0,9% em 2027.