Tem crédito à habitação? Saiba quanto pode poupar com a nova descida dos juros

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu esta quinta-feira cortar as taxas de juro em 25 pontos base. A DECO/Proteste fez as contas a quanto podem as famílias poupar no crédito à habitação.



No espaço de seis meses, é a quarta redução, colocando agora a taxa nos 3%. A medida vai ter reflexos na prestação da casa.

A taxa de juro alcança o valor mais baixo desde março do ano passado. Quem está a pagar o empréstimo, pode ter novo corte na prestação mensal.

Em declarações à Renascença, Nuno Rico, da DECO/Proteste apresenta vários exemplos de quanto podem as famílias portuguesas poupar no crédito à habitação com taxa variável com esta nova descida dos juros.

“Para um financiamento de 150 mil euros a 30 anos, com um spread de 1% [e Euribor a 12 meses], quem teve a sua prestação agora revista em dezembro já sente uma poupança de 130 euros em relação ao ano anterior. Confirmando-se uma descida na Euribor de igual magnitude a esta decisão do BCE, estaremos a falar aqui de uma poupança de 30 euros adicionais que irá sentir nos próximos meses. No global, estamos a falar de uma poupança de cerca de 160 euros para estas famílias”, sublinha.