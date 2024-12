Deco. Cabaz de Natal desce seis cêntimos

O Cabaz de Natal da Deco está ligeiramente mais barato - desceu 6 cêntimos face à semana passada. Mesmo assim, custa 52, 83 euros, mais 6,46 euros do que a 21 de dezembro de 2022 e mais 2,05 euros, do que a 20 de dezembro de 2023.

O cabaz de Natal inclui azeite virgem extra, couve, vinho branco DOC Alentejo, arroz carolino, perna de peru, batata-vermelha, carcaça tradicional, ovos, óleo alimentar, abacaxi, leite UHT meio gordo, farinha para bolos, vinho tinto DOC Douro, tablete chocolate para culinária, bacalhau graúdo e açúcar branco.

Dos 16 produtos habitualmente utilizados nesta época, metade desceu de preço. Entre eles o bacalhau - que desce 3%. O azeite custa menos 7 cêntimos.

Em sentido contrário, o Vinho Tinto DOC Douro, a batata vermelha e o arroz carolino registam os maiores aumentos de preço desde a semana passada.

O vinho subiu para 4,81 euros, mais 31 cêntimos do que há uma semana; a batata-vermelha subiu para 1,36 euros, mais 9 cêntimos do que na semana passada; e o arroz carolino subiu para 1,88 euros, mais 8 cêntimos do que há uma semana.

Face ao mês anterior, a maior diferença de preços registou-se no peru, que está 10% mais caro.

Quanto ao período homologo do ano passado, o peru subiu 21% e o bacalhau 15%.

Se compararmos os preços com os valores do início do ano, a tablete de chocolate para culinária subiu 37% e a perna de peru e o vinho branco DOC do Alentejo 17%;