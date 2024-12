Volkswagen estuda transferir produção do Golf para o estrangeiro

A Volkswagen está a considerar a possibilidade de transferir a produção do Golf para o estrangeiro, de acordo com os planos atualmente em discussão na sede da empresa, que incluem o México como local de produção do automóvel.

A informação foi avançada hoje pelo diário económico alemão Handelsblatt, que cita fontes conhecedoras dos planos que estão a ser discutidos pela alta direção do construtor automóvel alemão Volkswagen, sediada em Wolfsburg.

O jornal sublinha que o México é "um dos vários cenários atualmente em discussão" e que "ainda não foi tomada qualquer decisão".

A Volkswagen tem a maior fábrica de automóveis do país latino-americano, em Puebla.

A empresa produziu nesta fábrica, durante quase quatro décadas, o automóvel de culto Carocha, recorda o Handelsblatt.

Assim, o Golf, que até agora tem sido produzido na fábrica principal do construtor alemão em Wolfsburg, poderia em breve seguir o mesmo caminho.

A empresa recusou-se a comentar a informação e um porta-voz da empresa disse que não queria comentar especulações, que estão longe de ser conclusivas, refere o diário alemão.

A próxima reunião de planeamento do Grupo Volkswagen será decisiva para o futuro do Golf, acrescenta.

Estava inicialmente prevista para meados de novembro, mas devido às negociações em curso sobre o programa de redução de custos na Volkswagen e às conversações com o sindicato IG Metall sobre um novo acordo salarial, as decisões da importante reunião do Conselho de Supervisão foram adiadas.

Esta reunião inclui igualmente a repartição das mais de 100 fábricas de automóveis do grupo em todo o mundo.

O Golf é considerado um dos veículos mais importantes da marca Volkswagen.

Já existem oito gerações deste carro de gama média e o modelo já vendeu mais de 37 milhões de unidades em todo o mundo, mais do que quase qualquer outro veículo.

Na segunda-feira, a presidente da Comissão de Trabalhadores, Daniela Carvalho, elogiou o Golf como um exemplo da força inovadora do grupo, durante as greves de advertência dos trabalhadores.

O gigante automóvel alemão anunciou planos de redução de custos que incluem o encerramento de pelo menos três fábricas no país.

A Volkswagen tem cerca de 120.000 trabalhadores na Alemanha e 10 fábricas: Wolfsburg, Emden, Osnabrück, Hannover, Zwickau, Dresden, Kassel, Salzgitter, Braunschweig e Chemnitz.