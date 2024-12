"Situação dramática". Mais restaurantes vão fechar em 2025

O presidente da associação ProVAr, Associação Nacional de Restaurantes, alerta para uma “tendência crescente de encerramento de estabelecimentos” em 2025, com o setor a viver uma “situação dramática”.

Daniel Serra diz que o quadro atual é pior do que o vivido na pandemia, porque, na altura “existiam apoios”. Pede, por isso “uma solução ao nível fiscal”, para ajudar os proprietários de estabelecimentos de restauração.

À Renascença, admite que já estava à espera do que designa como uma “tempestade perfeita” no setor, mas que “não estava a prever que fosse assim tão grave”, ao ponto de muitos empresários terem “vergonha” e preferirem "esconder a sua situação”.

“O poder de compra diminuiu drasticamente, os custos aumentaram drasticamente, as matérias-primas subiram muito, tal como a eletricidade, o gás e os juros”. A tudo isto junta-se o facto de os empresários estarem “a devolver, em prestações”, os empréstimos que contraíram na altura da pandemia.

O líder da ProVar diz que, “mesmo em dezembro, uma altura que se previa forte, com os tradicionais jantares, tem havido uma pressão em baixo no preço, com os consumidores a tentar pagar o mínimo possível”.

“Vamos assistir ao encerramento de muitos pequenos cafés, pastelarias e alguns restaurantes e muitos já estão no limite”, sublinha.