"Situação dramática". Mais restaurantes vão fechar em 2025

Também quero

11 dez, 2024 Não pode ser só para eles 09:47

O problema parece mais que no Verão fizeram preços para a bolsa dos Turistas cheios de dinheiro, e agora que os Turistas se foram em grande parte e têm de viver com os Tugas falidos, estão à rasca. Não noto baixa de preço em lado nenhum, não me parece que os salários tenham subido, e agora querem dinheiro de borla ou isenção de impostos para continuar a engrossar as contas bancárias. Também eu quero e se houver para eles, tem de haver para os outros.