"Portugal vai precisar de 50 mil a 100 mil trabalhadores" migrantes por ano

São necessários entre 50 mil a 100 mil novos trabalhadores imigrantes por ano na economia portuguesa, conclui o estudo Migrações e Direitos Humanos apresentado esta terça-feira pela UGT.



Em declarações à Renascença, o responsável pela investigação, Jorge Malheiros, diz que a necessidade de trabalhadores migrantes vai manter-se nas próximas décadas.

“A imigração está para continuar no contexto do mercado português, que tem um défice de mão de obra em muitos setores que é mais do que conjuntural e que se vai manter nesta década e na próxima, a não ser que haja uma alteração muito significativa ao nível das mudanças de produtividade por avanços na automação e na robótica ou na junção da robótica com a inteligência artificial”, refere o geógrafo especialista em migrações.

Jorge Malheiros considera “difícil” que por essa via haja uma “substituição muito significativa da mão de obra”.