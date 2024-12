Lufthansa vai abrir fábrica em Santa Maria da Feira

A Lufthansa anunciou esta segunda-feira que vai abrir uma fábrica em Santa Maria da Feira para reparação de peças de motores e componentes de aviões.

A companhia aérea alemã quer construir uma unidade de 54 mil metros quadrados que deverá estar concluída em 2027.

Perspetiva-se que a fábrica da empresa crie mais de 700 postos de trabalho na região.

A obra ficará no parque industrial Lusopark e será equipa com as tecnologicas mais recentes para manutenção, reparação e revisão das componentes de aviões.

Para complementar a fábrica, a Lufthansa vai, igualmente, abrir um centro de formação em Santa Maria da Feira, já no próximo ano, para formar os futuros trabalhadores.

Os principais postos de trabalho vão ser anunciados em breve, mas a empresa já avançou que vai precisar de mecânicos, técnicos de eletrónica, engenheiros e gestores de processos e recursos humanos.

Toda a informação pode ser consultada no site oficial da empresa.