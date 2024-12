Imigrantes podem ter "via verde" como medida para acelerar obras do PRR

As empresas de construção podem vir a ter uma "via verde" para a contratação de trabalhadores imigrantes, solução que o Governo de Luís Montenegro está a estudar desde junho deste ano, segundo a edição deste sábado do "Jornal de Notícias".

O "JN" avança que, neste sistema, a entrada dos trabalhadores estrangeiros acontecerá mediante uma responsabilização do patrão. A empresa vai ter de garantir um contrato de trabalho, residência e ainda formação profissional - o que permite que estes imigrantes fiquem no país até conseguirem o visto de residência.

A medida estará a ser desenhada para ajudar na conclusão das obras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que têm de estar prontas no final de 2025. Segundo o "JN", o setor da construção precisa de mais 80 mil trabalhadores para responder à procura criada pelo PRR, depois de já ter ganhado 89 mil trabalhadores nos últimos cinco anos - tem agora 366 mil trabalhadores, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística.

A intenção do Governo terá sido espoletada por os concursos públicos para estas obras ficarem sem concorrentes.