Substituição para contadores inteligentes concluída ao fim de oito anos

A E-REDES concluiu a instalação de 6,6 milhões de contadores de eletricidade inteligentes no país, um processo de substituição iniciado em 2016 e com um investimento de 330 milhões de euros do operador de rede de distribuição.

"Sem contadores inteligentes não há transição energética, são essenciais para que possamos avançar na mobilidade elétrica, na integração de energias renováveis, imprescindíveis ao autoconsumo e comunidades de energia", sublinhou o presidente do Conselho de Administração da E-REDES, José Ferrari Careto.

A empresa assinalou esta sexta-feira a conclusão do processo com um encontro no auditório da sede da EDP, em Lisboa, que contou com a presença da secretária de Estado da Energia, Maria João Pereira, entre outros convidados.

"Numa das maiores operações logísticas a que o país já assistiu, foram instalados cerca de 25 mil contadores por semana, nesta reta final da campanha de substituição de contadores por equipamentos de medição inteligente", realçou o operador de rede de distribuição elétrica.

Os contadores inteligentes possibilitam que o cliente deixe de estar presente na grande maioria dos serviços remotos de ativação e alteração contratual, bem como leituras reais de fatura sem estimativa.

Concluída a instalação, estes serviços remotos passam a estar em funcionamento quando os clientes recebem uma comunicação posterior a informar da integração dos novos contadores na rede inteligente.