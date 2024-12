João Duque. Administração Pública tem "alguma razão" em manter a contestação

Os sindicatos da Administração Pública têm “alguma razão” em manter a contestação e as greves, admite na Renascença o economista João Duque.

Apesar do Governo ter concluído negociações de aumentos salariais com mais de 40% dos trabalhadores da Administração Central do Estado, João Duque lembra que a proposta de aumento inscrita no Orçamento do Estado para 2025 não recupera o poder de compra, “quer passado, quer futuro”.

Este economista esclarece que, “tendo em conta que a inflação passada anda nos 2,3%, se for o índice de preços no consumidor; 2,6% no índice harmonizado de preços no consumidor; ou 2,5% no índice de preços do consumidor - excluindo a habitação -, chegamos à conclusão de que a proposta de aumentos salariais na função pública de 2,15% fica aquém da inflação passada”.

E olhando para a frente, “a expetativa de aumento de preços anda na casa dos 2,3% e, portanto, parece haver alguma razão por parte dos sindicatos da Administração Pública”.