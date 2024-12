Aeroporto de Lisboa com oitavo maior número de passageiros na UE

O número homólogo de passageiros nos transportes aéreos aumentou, em 2023, 19,3% na União Europeia (UE), com Portugal em linha com a média (19,4%) e Lisboa a apresentar o oitavo maior número, divulga o Eurostat.

De acordo com dados publicados esta sexta-feira pelo serviço estatístico da UE, todos os países da União registaram subidas no número de passageiros transportados por via aérea, com destaque para Malta (33,3%), Eslovénia (30,9%) e República Checa (29,4%).

Os menores crescimentos observaram-se na Estónia (7,9%), Grécia (9,6%) e Lituânia (12,3%).

Portugal registou um aumento de 19,4%, em linha com a média da UE.

O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é o que apresenta o oitavo maior número de passageiros na UE (33.636, mais 12,3% do que em 2023), numa lista encabeçada pelo Charles de Gaulle, Paris, (67.390), Schipol, Amesterdão, Países Baixos (61.888), e Adolfo Suárez, em Madrid (60.131).

O aeroporto Sá Carneiro (Porto) surge na 25.ª posição, com 15.183 passageiros, mais 13,8% do que em 2022.