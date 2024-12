Novo crédito à habitação atinge em outubro valor máximo de dez anos

O montante dos novos contratos de crédito à habitação atingiu em outubro um novo máximo desde 2014 ao ascender a 1.676 milhões de euros, quase metade concedido a jovens até 35 anos, segundo dados do Banco de Portugal.

O supervisor e regulador bancário divulgou esta quarta-feira os dados dos empréstimos concedidos em outubro.

Em crédito à habitação, o montante dos novos empréstimos foi de 1.676 milhões de euros em outubro, mais 499 milhões de euros desde outubro de 2023 e mais 131 milhões de euros desde setembro.

O valor do crédito à habitação, em outubro, é o mais elevado da atual série histórica (iniciada em dezembro de 2014).

Segundo o Banco de Portugal, para esta evolução contribuiu o crédito a clientes com menos de 35 anos, que representou 48% do montante de novos contratos para habitação própria permanente concedidos em outubro.

Em agosto deste ano, entraram em vigor as medidas pelas quais pessoas até 35 anos beneficiam de isenções de IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis) e Imposto do Selo na compra da primeira habitação própria e permanente.

Em termos práticos, na compra de uma casa por 300 mil euros, por exemplo, um jovem paga menos 13.377,58 euros em impostos (entre 10.977,58 em IMT e 2.400 euros em Imposto do Selo).

Quanto à garantia pública no crédito à habitação a jovens (em que o Estado vai garantir uma parte), esta só deverá estar operacional no final no ano ou início de 2025. A consulta pública do Banco de Portugal sobre o tema terminou na semana passada.

Ainda segundo dados divulgados pelo Banco de Portugal, as renegociações de crédito foram de 535 milhões de euros em outubro (mais 104 milhões de euros face a setembro mas menos 684 milhões de euros face a outubro de 2023).

Quanto aos juros cobrados, a taxa de juro média do novo crédito à habitação desceu de 3,48% em setembro para 3,39%, em outubro, sendo este o valor mais baixo desde janeiro de 2023. Esta taxa está a diminuir há 12 meses consecutivos, segundo o BdP.

No conjunto da zona euro (em que a média da taxa de juro foi 3,50% em outubro) Portugal apresentou a sétima taxa de juro média mais baixa.

Quanto ao novo crédito ao consumo, foram emprestados 585 milhões de euros em outubro, mais 90 milhões de euros face a outubro de 2023 e mais 49 milhões de euros em relação a setembro.

No crédito a outros fins, foram concedidos 237 milhões de euros, mais 91 milhões de euros em termos homólogos e mais 38 milhões de euros na variação mensal.

A taxa de juro média do crédito ao consumo desceu para 8,91% em outubro e a taxa de juro média do crédito a outros fins desceu para 4,33%.