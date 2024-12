Portugueses gastaram em média 49 euros na Black Friday

Os consumidores gastaram, em média, 49 euros na Black Friday, o que representa quatro euros acima da média diária gasta nos restantes dias do mês e mais oito euros face a novembro de 2023, segundo dados divulgados esta terça-feira pela SIBS.

Segundo a gestora do Multibanco, na Black Friday deste ano, "o valor gasto em compras "online" aumentou 67% em comparação com o mesmo período do ano passado e representou 27% do valor total despendido durante o dia".

Por sua vez, no que toca às compras físicas, os consumidores gastaram mais 17% do que no ano anterior.

Em linhas gerais, os dados fornecidos pelo SIBS Analytics indicam ainda que o valor gasto em compras pelos portugueses neste dia aumentou 27% em comparação com 2023.

Os pagamentos por MB WAY continuam a destacar-se, tendo aumentado 85% nas compras "online", face ao período homólogo, e 42% nas em loja.