Seis escolas de gestão portuguesas no top 100 europeu

Seis escolas de gestão portuguesas estão entre as melhores da Europa, segundo o “top 100” elaborado pelo jornal “Financial Times”, que foi divulgado esta segunda-feira.

A Nova School of Business and Economics é a escola nacional com melhor classificação, no 18.º lugar, seguida da Católica Lisbon School of Business and Economics, na 22.ª posição.

Seguem-se a Porto Business School e a Iscte Business School, no 39.º e 43.º postos, respetivamente, do Financial Times European Business Schools Ranking 2024.

A ISEG - Lisbon School of Economics and Management ocupa o 70.º lugar e a Católica Porto Business School entra para a 94.ª posição.

A melhor escola de gestão europeia, para o “Financial Times”, é a Insead Business School, em França, que saltou do 18.º lugar em 2023 para a liderança em 2024. Nos restantes lugares do pódio estão a HEC Paris e a London Business School.

Para as contas do “Financial Times” contribuem os rankings de mestrado em Gestão, formação de executivos e programas de MBA, entre outros fatores.