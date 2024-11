KTM em risco de insolvência negoceia dívida de 250 milhões

A conhecida fabricante austríaca de motocicletas KTM AG está em risco de insolvência. Seis mil postos de trabalho são colocados em perigo pelos maus resultados da empresa.

Em comunicado, a Pierer Mobility AG, detentora da KTM, informa que esta sexta-feira deverá solicitar uma reestruturação ao abrigo da Lei de Insolvência Austríaca.

Uma das razões apontadas para a crise é a contração no mercado, que levou a uma quebra nas vendas deste ano.

No entanto, a escuderia que corre no MotoGP, e da qual já fez parte o piloto português Miguel Oliveira, acumulou dívidas nos últimos anos e estará a negociar um alargamento do prazo de pagamento de quase 250 milhões de euros. Para sobreviver, a empresa precisa de uma injeção de capital no “valor de três dígitos de milhões”, lê-se no comunicado.

Outra medida prevista é a interrupção da produção de veículos em janeiro, durante três meses, para reduzir stocks.

Os seis mil funcionários da empresa, a maioria a trabalhar na Áustria, principalmente na fábrica principal em Mattighofen, já começaram a sentir os impactos destas decisões. Os salários de dezembro estão assegurados, mas não o bónus de Natal, um salário mensal adicional que todos os funcionários austríacos recebem dos seus empregadores.

As medidas de contração devem ainda levar a despedimentos. 700 funcionários podem ser dispensados, mesmo que a empresa consiga sobreviver.